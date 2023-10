VILLAGE DES SCIENCES 2023 Boulevard des Aiguillettes Vandœuvre-lès-Nancy, 14 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Une expérience immersive et ludique vous attend au cœur du campus de la Faculté des Sciences et Technologies de Nancy.

Le samedi 14 octobre, de 13h à 18h, le Village des Sciences vous invite à découvrir la science et à plonger dans un monde d’expérimentations palpitantes.

Pour sa 32ème édition, la Fête de la Science adopte le thème national « Sport & Science », une thématique qui résonne avec l’actualité sportive en France, avec la Coupe du monde de rugby, et les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Outre le thème principal, une multitude de stands interactifs et démonstrations attendent les curieux. Des domaines aussi variés que les mathématiques, l’informatique, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre prendront vie à travers des expositions et ateliers pratiques. Et ce n’est pas tout : cette manifestation mettra également en avant la science derrière la musique, la robotique, l’espace ou l’électricité.

Seul, en famille ou avec des amis venez célébrer les sciences. Expériences, animations, débats, expositions, ateliers scientifiques, escape game… Ne manquez pas cette occasion unique de comprendre la science et ses enjeux tout en vous amusant.

Gratuit et sans inscription

Plusieurs parkings à proximité. Tout public

Samedi 2023-10-14 13:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. 0 EUR.

Boulevard des Aiguillettes

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An immersive, fun experience awaits you at the heart of Nancy’s Faculty of Science and Technology campus.

On Saturday October 14, from 1pm to 6pm, the Village des Sciences invites you to discover science and plunge into a world of exciting experiments.

For its 32nd edition, the Fête de la Science adopts the national theme « Sport & Science », a theme that resonates with current sporting events in France, with the Rugby World Cup and the Olympic and Paralympic Games.

In addition to the main theme, a host of interactive stands and demonstrations await the curious. Fields as varied as mathematics, computing, physics, chemistry, life and earth sciences will come to life through exhibitions and hands-on workshops. And that’s not all: this event will also showcase the science behind music, robotics, space and electricity.

Alone, with family or friends, come and celebrate science. Experiments, events, debates, exhibitions, scientific workshops, escape games… Don’t miss this unique opportunity to understand science and its challenges while having fun.

Free and without registration

Several parking lots nearby

En el corazón del campus de la Facultad de Ciencias y Tecnología de Nancy le espera una experiencia inmersiva y lúdica.

El sábado 14 de octubre, de 13:00 a 18:00, la Aldea de la Ciencia le invita a descubrir la ciencia y a sumergirse en un mundo de experimentos apasionantes.

En su 32ª edición, la Fiesta de la Ciencia adopta el tema nacional « Deporte y Ciencia », un tema que resuena con la actualidad deportiva en Francia, con la Copa del Mundo de Rugby y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Además del tema principal, numerosos stands interactivos y demostraciones esperan a los curiosos. Ámbitos tan variados como las matemáticas, la informática, la física, la química o las ciencias de la vida y de la tierra cobrarán vida a través de exposiciones y talleres prácticos. Y eso no es todo: este evento también mostrará la ciencia que hay detrás de la música, la robótica, el espacio y la electricidad.

Solo, en familia o con amigos, venga a celebrar la ciencia. Experimentos, eventos, debates, exposiciones, talleres científicos, juegos de escape… No se pierda esta oportunidad única de entender la ciencia y sus problemas mientras se divierte.

Gratis y sin inscripción

Varios aparcamientos cercanos

Eine immersive und spielerische Erfahrung erwartet Sie auf dem Campus der Faculté des Sciences et Technologies in Nancy.

Am Samstag, den 14. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, lädt Sie das Village des Sciences dazu ein, die Wissenschaft zu entdecken und in eine Welt voller spannender Experimente einzutauchen.

Ausgabe nimmt die Fête de la Science das nationale Thema « Sport & Wissenschaft » an, ein Thema, das mit den aktuellen sportlichen Ereignissen in Frankreich – der Rugby-Weltmeisterschaft sowie den Olympischen und Paralympischen Spielen – in Resonanz steht.

Neben dem Hauptthema warten eine Vielzahl von interaktiven Ständen und Vorführungen auf neugierige Besucher. So unterschiedliche Bereiche wie Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Lebens- und Geowissenschaften werden durch Ausstellungen und praktische Workshops zum Leben erweckt. Und das ist noch nicht alles: Bei dieser Veranstaltung wird auch die Wissenschaft hinter der Musik, der Robotik, dem Weltraum oder der Elektrizität beleuchtet.

Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, feiern Sie die Wissenschaft. Experimente, Animationen, Debatten, Ausstellungen, wissenschaftliche Workshops, Escape Games? Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, die Wissenschaft und ihre Herausforderungen zu verstehen und sich dabei zu amüsieren.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Mehrere Parkplätze in der Nähe

Mise à jour le 2023-09-29 par DESTINATION NANCY