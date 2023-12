Marché aux Puces boulevard de Verdun Saint-Affrique, 1 décembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

De plus en plus de vendeurs au marché aux puces qui se tient tous les samedis durant les mois de juillet et d’août..

2024-07-06 fin : 2024-08-31 . .

boulevard de Verdun

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



More and more vendors at the flea market held every Saturday in July and August.

Cada vez más vendedores en el mercadillo que se celebra todos los sábados de julio y agosto.

Immer mehr Verkäufer auf dem Flohmarkt, der in den Monaten Juli und August jeden Samstag stattfindet.

