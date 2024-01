[Course à pied] Corrida de Dieppe /Boulevard de Verdun Dieppe, samedi 21 septembre 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

17e édition de cette course festive ouverte à tous !

>>> Plus d’infos, règlement et inscriptions à venir sur le site www.corridadedieppe.fr

.

/Boulevard de Verdun Front de mer

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie Cecat@free.fr



