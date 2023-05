[Atelier] Atelier zen énergie Boulevard de Verdun, 3 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

A la Salle des Congrès, venez tester des méthodes pour vous relaxer, redonner un regain d’énergie à votre corps et votre esprit, ainsi qu’améliorer votre quotidien.

Magnétisme, reiki, hypnose, numérologie et bien d’autres méthodes seront au programme !.

2023-06-03 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-03 19:00:00. .

Boulevard de Verdun Salle des Congrès

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



At the Salle des Congrès, come and try out methods to relax, energize your body and mind, and improve your everyday life.

Magnetism, reiki, hypnosis, numerology and many other methods will be on the program!

En la Sala de Congresos, venga a probar métodos para relajarse, dinamizar el cuerpo y la mente y mejorar su vida cotidiana.

Magnetismo, reiki, hipnosis, numerología y muchos otros métodos forman parte del programa

In der Kongresshalle können Sie Methoden ausprobieren, die Ihnen helfen, sich zu entspannen, Ihrem Körper und Geist neue Energie zu verleihen und Ihren Alltag zu verbessern.

Magnetismus, Reiki, Hypnose, Numerologie und viele andere Methoden stehen auf dem Programm!

