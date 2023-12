Marché de Noël Boulevard de Verdun Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Début : 2023-12-18

fin : 2023-12-22 . Pour préparer les Fêtes, retrouvez des idées cadeaux, la gastronomie locale et bien entendu, tous vos commerçants de la Galerie ! EUR.

Boulevard de Verdun Galerie commerçante

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

