Marché – Boulevard de Strasbourg Boulevard de Strasbourg, 1 janvier 2023, Albi.

Boulevard de Strasbourg, à 5 mn à peine du centre historique, une trentaine de commerçants montent leur stand pour offrir au public fruits, légumes, viandes, la liste est longue !.

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Boulevard de Strasbourg

Albi 81000 Tarn Occitanie



On Boulevard de Strasbourg, just 5 minutes from the historic center, about thirty merchants set up their stands to offer the public fruit, vegetables, meat, the list is long!

En el bulevar de Estrasburgo, a sólo 5 minutos del centro histórico, una treintena de comerciantes instalan sus puestos para ofrecer al público frutas, verduras, carne… ¡la lista es larga!

Boulevard de Strasbourg, kaum fünf Minuten vom historischen Zentrum entfernt, bauen etwa dreißig Händler ihre Stände auf, um dem Publikum Obst, Gemüse und Fleisch anzubieten – die Liste ist lang!

