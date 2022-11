Marché de Noël de l’association « Rive droite » Boulevard de Strasbourg Albi Catégories d’évènement: Albi

Marché de Noël de l’association « Rive droite » Boulevard de Strasbourg, 27 novembre 2022, Albi. Marché de Noël de l’association « Rive droite » Dimanche 27 novembre, 09h00 Boulevard de Strasbourg Marché de Noël organisé par l’association « Rive droite » avec de nombreux stands d’artisans, de créateurs et de producteurs locaux. Boulevard de Strasbourg Boulevard de Strasbourg 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Au programme également des animations pour les enfants et pour les gourmands (crêpes, gaufres,…). Et il parait même que le Père Noël sera là ! Le dimanche 27 novembre 2022, boulevard de Strarsbourg Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

