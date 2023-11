« Tous dans le même bateau ! » par la Compagnie Ap’Art Thé Boulevard de Saint-Philbert Houlgate, 17 novembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

La Plateforme des métiers de l’autonomie, Calvados autonomie, vous invite pour un voyage drôle et touchant à travers les métiers de l’autonomie. Un théâtre-débat pour découvrir les métiers de l’accompagnement et du soin sous un œil différent..

Boulevard de Saint-Philbert Petit Théâtre

Houlgate 14510 Calvados Normandie



The Plateforme des métiers de l?autonomie, Calvados autonomie, invites you on a funny and touching journey through the professions of autonomy. A theater-debate to discover the support and care professions from a different angle.

Calvados Autonomy, la plataforma de las profesiones de la vida independiente, le invita a un viaje divertido y conmovedor a través de las profesiones de la vida independiente. Un teatro-debate para descubrir las profesiones de asistencia y cuidados desde un ángulo diferente.

Die Plattform für Berufe im Bereich der Autonomie, Calvados Autonomie, lädt Sie zu einer lustigen und berührenden Reise durch die Berufe im Bereich der Autonomie ein. Ein Theater mit Diskussion, um die Berufe der Betreuung und Pflege aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken.

