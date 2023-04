Marché hebdomadaire du mardi matin Boulevard de Provence, 1 janvier 2023, Cléon-d'Andran.

Les habitués se retrouvent dans ce petit marché convivial. Et pour cause : les produits sont de qualité et les commerçants accueillants. De bons produits, des commerçants à votre écoute, un moment agréable : autant de raisons d’aller au marché!.

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Boulevard de Provence

Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The regulars meet in this friendly little market. And with good reason: the products are of high quality and the shopkeepers friendly. Good products, friendly shopkeepers, a pleasant moment: so many reasons to go to the market!

Los habituales se encuentran en este pequeño y acogedor mercado. Y con razón: los productos son de buena calidad y los comerciantes son acogedores. Buenos productos, comerciantes que te escuchan, un momento agradable: ¡tantas razones para ir al mercado!

Auf diesem kleinen, geselligen Markt treffen sich die Stammkunden. Und das aus gutem Grund: Die Produkte sind von hoher Qualität und die Händler freundlich. Gute Produkte, Händler, die Ihnen zuhören, und ein angenehmer Moment: Es gibt viele Gründe, auf den Markt zu gehen!

