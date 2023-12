Festival Mondoclowns – P’tit Déj’ Ciné-rencontre au Cinéma Le Plaza Boulevard de Maré Marmande, 4 février 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:45:00

fin : 2024-02-04

Festival Mondoclowns – P’tit Déj’ Ciné-Rencontre avec le film de Roschdy ZEM, « CHOCOLAT », avec Omar SY. La séance sera suivie d’une rencontre avec le scénariste du film, OLIVIER GORCE (qui a signé dernièrement le scénario du film « L’Abbé Pierre »)..

L’occasion rêvée pour redécouvrir sur GRAND écran, le magnifique film de Roschdy ZEM, « CHOCOLAT », avec Omar SY et James THIERREE ! L’histoire mouvementée et émouvante de ce duo de clowns qu’était Footit et Chocolat, véritables vedettes dans les années 1900 à Paris.

Et toujours le plaisir de se retrouver dans le hall du cinéma pour un P’tit Déj’ offert !

EUR.

Boulevard de Maré Cinéma Le Plaza

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



