Conférence UPOP « Cinéma, entre art et industrie » par Youen Bernard (Cinéma le Plaza) Boulevard de Maré Marmande, mercredi 24 janvier 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 18:30:00

fin : 2024-01-24

Conférence UPOP « Cinéma, entre art et industrie » par Youen Bernard (Exploitant de cinéma, conférencier).

Officiellement, le cinématographe est né le 28 décembre 1898, à Paris ! Ce jour-là, 33 spectateurs ont payé 1 franc pour s’émerveiller et rêver devant un écran qui montrait…la vie !

Le cinéma a mélangé, dès sa naissance, réalité et rêve, documentaire et fiction, art et industrie.

Replongeons le temps d’une soirée aux origines du 7éme art !

Programme détaillé à télécharger ci-dessous !

.

Boulevard de Maré Cinéma Le Plaza

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



