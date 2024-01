DÉFILÉ, FEU D’ARTIFICE ET SOIRÉE DANSANTE Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 13 juillet 2024.

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 20:00:00

fin : 2024-07-13 20:00:00

Fête Populaire : défilé, feu d’artifice et concert avec un DJ

A partir de 20h, admirer le défilé des chars et danseuses et écouter la fanfare (au départ de la Source de Tharon vers le port de Comberge)

Un grand feu d’artifice nous rassemblera sous les étoiles à partir de 23h et la soirée s’achèvera avec le bal rythmé par le DJ

Bar sur place

.

Boulevard de l’Océan Esplanade du Port de Comberge

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@stmichelchefchef.fr



