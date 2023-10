STAGES DE CHAR A VOILE Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef, 30 octobre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Le Centre Nautique de la Cormorane à Tharon-Plage vous propose un stage de Char à Voile pendant les vacances de la Toussaint.

2023-10-30

Boulevard de l’Océan Centre nautique de la Cormorane

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Centre Nautique de la Cormorane in Tharon-Plage is offering a Char à Voile course during the All Saints’ Day vacations

El Centre Nautique de la Cormorane, en Tharon-Plage, propone un curso de windsurf durante las vacaciones de Todos los Santos

Das Centre Nautique de la Cormorane in Tharon-Plage bietet Ihnen während der Allerheiligenferien einen Strandsegelkurs an

