CONCERT D’EZPZ Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef, 25 août 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

¨Prenez un chanteur sur-vitaminé, un beatmaker passionné, un clarinettiste virtuose et un claviériste inspiré : vous obtenez EZPZ, fusion parfaite du hip-hop et de l’électro-world acoustique..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 21:30:00. .

Boulevard de l’Océan Parking du Grand Escalier

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



¨Take an over-vitalized singer, a passionate beatmaker, a virtuoso clarinetist and an inspired keyboardist: you get EZPZ, the perfect fusion of hip-hop and acoustic electro-world.

¨Toma un cantante sobrevitaminado, un beatmaker apasionado, un clarinetista virtuoso y un teclista inspirado: obtienes EZPZ, la fusión perfecta de hip-hop y electro-mundo acústico.

¨Man nehme einen übervitaminisierten Sänger, einen leidenschaftlichen Beatmaker, einen virtuosen Klarinettisten und einen inspirierten Keyboarder: Man erhält EZPZ, die perfekte Verschmelzung von Hip-Hop und akustischem Electro-World.

