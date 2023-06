KAYAK AVEC LE CENTRE NAUTIQUE DE SAINT-BREVIN Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins, 29 juin 2023, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins,Loire-Atlantique

Le centre nautique de Saint-Brevin propose la location de Kayaks de Mer monoplaces et biplaces et la randonnée..

Boulevard de l’Océan Plage de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The nautical center of Saint-Brevin offers the rental of single and two-seater sea kayaks and hiking.

El centro náutico de Saint-Brevin ofrece el alquiler de kayaks de mar monoplaza y biplaza y la posibilidad de practicar senderismo.

Das Wassersportzentrum in Saint-Brevin bietet den Verleih von Ein- und Zweisitzer-Meereskajaks und Wandertouren an.

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire