WINDFOIL, WINGFOIL AVEC LE CENTRE NAUTIQUE DE SAINT-BREVIN Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins, 1 juillet 2023, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins,Loire-Atlantique

Adapté sous la planche à voile, le foil est une partie d’un bateau qui permet à celui-ci de se déplacer en étant surélevé par rapport à la surface de l’eau. Il permet donc d’obtenir une plus grande vitesse de déplacement..

Boulevard de l’Océan Plage de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Adapted underneath the windsurf board, the foil is a part of a boat that allows the boat to move by being raised above the water surface. It therefore allows a higher speed of movement.

Adaptado del windsurf, el foil es una parte de la embarcación que le permite desplazarse elevándose por encima de la superficie del agua. Por lo tanto, permite una mayor velocidad de movimiento.

Das Foil ist ein Teil eines Bootes, das es dem Boot ermöglicht, sich auf einer höheren Ebene als der Wasseroberfläche fortzubewegen. Es ermöglicht somit eine höhere Fahrgeschwindigkeit.

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire