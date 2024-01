SALON DU TOURISME TRANSFRONTALIER Boulevard de l’Europe Mont-Saint-Martin, vendredi 5 avril 2024.

Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-05

fin : 2024-04-06

Organisée par l’Office de Tourisme du Grand Longwy, en partenariat avec Aushopping, la 17ème édition du Salon du Tourisme Transfrontalier a pour objectif de réunir tous les acteurs du tourisme des trois frontières (offices de tourisme, associations, artisans) pour leur permettre de présenter leur patrimoine et leurs produits.

Deux jours pour découvrir et échanger : tourisme fluvial, loisirs nature, patrimoine et musées, hébergements, restauration et produits locaux.Tout public

0 EUR.

Boulevard de l’Europe Centre Commercial Aushopping Pôle Europe

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par OT DU GRAND LONGWY