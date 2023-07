ANIMATION MUSICALE A LA FONTAINE AUX ARTISTES Boulevard de l’Esplanade Gignac, 12 août 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Animation musicale proposée par le restaurant La Fontaine aux Artistes sur l’Esplanade de Gignac..

2023-08-12 19:30:00 fin : 2023-08-12 . .

Boulevard de l’Esplanade

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Musical entertainment provided by the restaurant La Fontaine aux Artistes on the Esplanade de Gignac.

Animación musical a cargo del restaurante La Fontaine aux Artistes, en la explanada de Gignac.

Musikalische Unterhaltung, die vom Restaurant La Fontaine aux Artistes auf der Esplanade de Gignac angeboten wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT