Samedi Ludo Boulevard de Lescoute Égletons, 23 septembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), la Commune d’Égletons porte une action destinée à favoriser le lien parent/enfant. Un atelier autour des jeux de société est proposé mensuellement à la Bibliothèque Municipale.

L’objectif de cet atelier est simple : partager avec ses enfants et amis un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société !

Avec l’association Chamboultou.

10h-12h. Gratuit.

Renseignements : 05 55 93 99 92..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR.

Boulevard de Lescoute

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), the Commune d’Égletons runs a program designed to encourage parent-child bonding. A monthly board game workshop is held at the municipal library.

The aim of the workshop is simple: to share a convivial moment with children and friends to discover or rediscover board games!

With the Chamboultou association.

10am-12pm. Free admission.

Information: 05 55 93 99 92.

En el marco de la Red de Acogida, Apoyo y Acompañamiento a Padres (REAAP), el Ayuntamiento de Egletons pone en marcha una iniciativa para fomentar el vínculo entre padres e hijos. Cada mes se organiza un taller de juegos de mesa en la biblioteca municipal.

El objetivo del taller es sencillo: compartir un momento amistoso con niños y amigos para descubrir o redescubrir los juegos de mesa

Con la asociación Chamboultou.

de 10.00 a 12.00 h. Entrada gratuita.

Información: 05 55 93 99 92.

Im Rahmen des Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) führt die Gemeinde Égletons eine Aktion zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung durch. In der Stadtbibliothek wird monatlich ein Workshop zu Gesellschaftsspielen angeboten.

Das Ziel dieses Workshops ist einfach: Mit den Kindern und Freunden einen geselligen Moment verbringen, um Gesellschaftsspiele zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Mit dem Verein Chamboultou.

10h-12h. Kostenlos.

Informationen: 05 55 93 99 92.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières