Festival d’Avant-Premières Boulevard de l’Avenir Bourges, 20 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Festival d’Avant-Premières. La Tresse, Comédie dramatique; Bernadette, Comédie, Une année difficile, Comédie; DogMan, Drame; Les Inséparables, Animation, Aventure, Famille, Comédie; L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Biopic, Drame; Nouveau départ, Comédie, Romance et Second tour, Comédie dramatique.

2023-09-20 fin : 2023-09-26 . .

Boulevard de l’Avenir

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Festival Previews. La Tresse, Comédie dramatique; Bernadette, Comédie, Une année difficile, Comédie; DogMan, Drama; Les Inséparables, Animation, Aventure, Famille, Comédie; L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Biopic, Drama; Nouveau départ, Comédie, Romance and Second tour, Comédie dramatique

Preestrenos del Festival. La Tresse, Drama; Bernadette, Comedia, Une année difficile, Comedia; DogMan, Drama; Les Inséparables, Animación, Aventura, Familia, Comedia; L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Biopic, Drama; Nouveau départ, Comedia, Romance y Second tour, Drama

Festival der Vorpremieren. La Tresse, Drama; Bernadette, Komödie; Ein schwieriges Jahr, Komödie; DogMan, Drama; Les Inséparables, Animation, Abenteuer, Familie, Komödie; L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Biopic, Drama; Nouveau départ, Komödie, Romance und Second tour, Drama

