Temps festif de Noël du Clou-Bouchet Boulevard de l’Atlantique Niort, 20 décembre 2023, Niort.

Niort Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20

Temps festif de Noël du Clou-Bouchet le 20 décembre 2023 à partir de 14h, au CSC de Part et d’Autre.

Au programme :

– Décoration du sapin

– Spectacle

– Goûter

– Animations gratuites

Organisé par le conseil de quartier du Clou-Bouchet et le CSC de Part et d’Autre..

Temps festif de Noël du Clou-Bouchet le 20 décembre 2023 à partir de 14h, au CSC de Part et d’Autre.

Au programme :

– Décoration du sapin

– Spectacle

– Goûter

– Animations gratuites

Organisé par le conseil de quartier du Clou-Bouchet et le CSC de Part et d’Autre.

Temps festif de Noël du Clou-Bouchet le 20 décembre 2023 à partir de 14h, au CSC de Part et d’Autre.

Au programme :

– Décoration du sapin

– Spectacle

– Goûter

– Animations gratuites

Organisé par le conseil de quartier du Clou-Bouchet et le CSC de Part et d’Autre.

.

Boulevard de l’Atlantique CSC de Part et d’Autre

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Niort Marais Poitevin