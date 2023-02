Marché de Fleury les Aubrais -Dimanche Boulevard de Lamballe Fleury-les-aubrais Catégorie d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Marché de Fleury les Aubrais -Dimanche Boulevard de Lamballe, 1 janvier 2023, Fleury-les-aubrais. Marché de Fleury les Aubrais -Dimanche 1 janvier – 31 décembre Boulevard de Lamballe Marché de Fleury les Aubrais -Dimanche Boulevard de Lamballe Boulevard de Lamballe, Fleury-les-aubrais Fleury-les-aubrais Le dimanche à Lamballe c’est jour de marché !

Le marché de Lamballe accueille chaque dimanche matin plusieurs milliers de clients et cela depuis plus de quinze ans maintenant! Le marché compte désormais en moyenne 70 commerçants, ce qui en fait un des plus grands marchés de l’agglomération orléanaise. Séduits par l’ambiance qui règne, les clients se déplacent également des communes alentours chaque semaine afin de trouver une offre très complète : producteurs locaux, commerçants dans le prêt à porter, démonstrateurs en tout genre, fleuristes ou encore des traiteurs venus des 4 coins du monde, ou presque. Le marché de Lamballe attire chaque week-end toujours plus de passants, attirés par la richesse de sa diversité ainsi que par son animation, qui rendent ce lieu si particulier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-01T07:00:00+01:00

2023-12-31T12:00:00+01:00 pixabay

