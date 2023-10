Stage de QI Qong Boulevard de la Sarsonne Ussel, 3 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Venez participer à un stage de Qi Qong avec en matinée la présence d’Isabelle Broquerie pour les débutants (base de la pratique) puis dans l’après-midi avec Xavier Mioque pour les avancés (révision et approfondissement)..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:30:00. .

Boulevard de la Sarsonne

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a Qi Qong workshop with Isabelle Broquerie in the morning for beginners (basic practice) and Xavier Mioque in the afternoon for advanced students (revision and deepening).

Venga a participar en un curso de Qi Qong con Isabelle Broquerie por la mañana para principiantes (práctica básica) y Xavier Mioque por la tarde para avanzados (repaso y profundización).

Nehmen Sie an einem Qi-Qong-Workshop teil, bei dem am Vormittag Isabelle Broquerie für Anfänger (Grundlagen der Praxis) und am Nachmittag Xavier Mioque für Fortgeschrittene (Wiederholung und Vertiefung) anwesend sein wird.

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme