Mois de l’Italie : conférence : Les volcans Italiens Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset, 21 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Conférence avec projections de fils amateurs sur les Volcans d’Italie (péninsule et Sicile), animée par Geneviève et Joseph FRANCON . Durée 1h

Participation : 5€ – Gratuit pour les enfants.

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Boulevard de la Sablière Salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference with amateur film projections on the Volcanoes of Italy (peninsula and Sicily), hosted by Geneviève and Joseph FRANCON . Duration: 1 hour

Admission: 5? – Free for children

Conferencia con proyección de películas de aficionados sobre los Volcanes de Italia (península y Sicilia), a cargo de Geneviève y Joseph FRANCON . Duración: 1 hora

Entrada: 5? – Gratis para los niños

Vortrag mit Vorführungen von Amateurfilmen über die Vulkane Italiens (Halbinsel und Sizilien), geleitet von Geneviève und Joseph FRANCON . Dauer: 1 Stunde

Teilnahme an der Veranstaltung: 5? – Kostenlos für Kinder

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron