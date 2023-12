L’heure du conte Boulevard de la République Villers-Saint-Paul, 17 janvier 2024, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-17

.

La bibliothèque propose aux enfants, de façon régulière, de venir écouter la lecture de livres adaptés à leur âge en leur faisant découvrir des auteurs et des livres qui les incitent à pousser toujours plus loin le plaisir de la lecture et à mesurer la diversité des choix à leur disposition.

Les expériences de lecture à haute voix ont démontré leur tendance à atténuer les inégalités.

Lorsqu’un enfant écoute un adulte lui lire un livre, il découvre un vocabulaire et des mots qui lui serviront à maîtriser la structure du langage. Il affine, ainsi, sa compréhension et peut acquérir les outils pour formuler ses idées plus facilement.

Gratuit – Ouvert aux enfants à partir de 8 ans ans – Places limitées – Sur réservation.

.

Boulevard de la République

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise