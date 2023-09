Après-midi jeux de société Boulevard de la République Villers-Saint-Paul, 28 octobre 2023, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul,Oise

Partagez un moment d’amusement en compagnie de vos amis en venant découvrir ou redécouvrir les jeux de société sélectionnés par vos bibliothécaires de la bibliothèque Colette à Villers-Saint-Paul. Il y en a pour tous les goûts. Gratuit. Places limitées. Sur réservation au 03 44 74 51 52.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. 0 .

Boulevard de la République

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



Share a moment of fun with your friends by discovering or rediscovering the board games selected by your librarians at the Colette library in Villers-Saint-Paul. Something for everyone. Free admission. Places limited. Reservations required on 03 44 74 51 52

Comparta un momento de diversión con sus amigos descubriendo o redescubriendo los juegos de mesa seleccionados por sus bibliotecarios en la biblioteca Colette de Villers-Saint-Paul. Hay para todos los gustos. Entrada gratuita. Plazas limitadas. Reserva obligatoria en el 03 44 74 51 52

Verbringen Sie einen vergnüglichen Moment mit Ihren Freunden und entdecken Sie die Gesellschaftsspiele, die von den Bibliothekarinnen der Bibliothek Colette in Villers-Saint-Paul ausgewählt wurden. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Teilnahme ist kostenlos. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Auf Reservierung unter 03 44 74 51 52

Mise à jour le 2023-09-27 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise