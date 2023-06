Bal des pompiers Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot, 13 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

19h30 : Restauration et buvette

21h : Bal populaire animé par DJ KM Events.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Boulevard de la République Parking de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



7:30 p.m.: Food and refreshments

9pm: Popular ball with DJ KM Events

19.30 h: Comida y refrescos

21.00 h: Baile popular con DJ KM Events

19.30 Uhr: Essen und Trinken

21.00 Uhr: Volkstanz unter der Leitung von DJ KM Events

Mise à jour le 2023-06-09 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47