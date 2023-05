Urban Talent Boulevard de la République, 27 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Un événement dédié aux cultures urbaines et aux talents des jeunes Villeneuvois.

Retrouvez le programme détaillé sur : https://ville-villeneuve-sur-lot.fr/pdf/flyerUrbanTalent2023.pdf.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 23:00:00.

Boulevard de la République Parking de la république

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An event dedicated to urban cultures and the talents of young Villeneuvians.

Find the detailed program on : https://ville-villeneuve-sur-lot.fr/pdf/flyerUrbanTalent2023.pdf

Un evento dedicado a las culturas urbanas y al talento de los jóvenes villenenses.

Consulte el programa detallado en: https://ville-villeneuve-sur-lot.fr/pdf/flyerUrbanTalent2023.pdf

Eine Veranstaltung, die den urbanen Kulturen und den Talenten junger Menschen aus Villeneuvois gewidmet ist.

Das detaillierte Programm finden Sie unter: https://ville-villeneuve-sur-lot.fr/pdf/flyerUrbanTalent2023.pdf

