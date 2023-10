Marché de Noël Boulevard de la République Noves, 9 décembre 2023, Noves.

Noves,Bouches-du-Rhône

Marché de Noël de Noves.

Pendant la durée du marché de Noël :

Piste de luge et jeux pour enfants (jeux gonflables et jeux en bois). Gratuit..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Boulevard de la République Place Jean Jaurés

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Noves Christmas market.

During the Christmas market:

Toboggan run and children’s games (inflatable and wooden games). Free admission.

Mercado de Navidad de Noves.

Durante el mercado de Navidad:

Carrera de trineos y juegos para niños (hinchables y juegos de madera). Entrada gratuita.

Weihnachtsmarkt in Noves.

Während der Dauer des Weihnachtsmarktes :

Rodelbahn und Spiele für Kinder (aufblasbare Spiele und Holzspiele). Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence