Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 15:00:00

fin : 2024-02-09 19:30:00 Aidez-nous à sauver des vies en venant donner votre sang. Il y a urgence, nous avons besoin de vous..

Adultes

Accidents de la route, cancers, maladies du sang, opérations chirurgicales, greffes d’organes, accouchements hémorragiques, grands brûlés, hémophiles, déficiences immunitaires, médicaments issus du plasma sont quelques exemples d’utilisation des poches de sang.

Conditions principales à remplir pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50 kg, respecter 8 semaines entre 2 dons de sang total, venir avec une pièce d’identité pour son premier don. .

Boulevard de la République Place des Etats-Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

