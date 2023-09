Collecte de sang Boulevard de la République Lambesc, 18 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Aidez-nous à sauver des vies en venant donner votre sang. Il y a urgence, nous avons besoin de vous.. Adultes

2023-10-18 15:00:00 fin : 2023-10-18 19:30:00. .

Boulevard de la République Place des Etats-Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Help us save lives by donating blood. It’s an emergency, we need you.

Ayúdanos a salvar vidas donando sangre. Es urgente, te necesitamos.

Helfen Sie uns, Leben zu retten, indem Sie zur Blutspende kommen. Es ist ein Notfall, wir brauchen Sie.

Mise à jour le 2023-09-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc