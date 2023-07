LOTO Boulevard de la République Fontès Catégories d’Évènement: Fontès

Hérault LOTO Boulevard de la République Fontès, 13 août 2023, Fontès. Fontès,Hérault Loto en plein air..

2023-08-13 17:00:00 fin : 2023-08-13 20:00:00. .

Boulevard de la République

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Open-air bingo. Bingo al aire libre. Lotto im Freien. Mise à jour le 2023-07-14 par OT DU CLERMONTAIS Détails Catégories d’Évènement: Fontès, Hérault Autres Lieu Boulevard de la République Adresse Boulevard de la République Ville Fontès Departement Hérault Lieu Ville Boulevard de la République Fontès

Boulevard de la République Fontès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontes/