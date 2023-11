TACAN : Tout Agen Court à Noël Boulevard de la République Agen, 16 décembre 2023, Agen.

Agen,Lot-et-Garonne

Course pédestre nocturne 5 et 10 kms dans le centre ville d’Agen.

Agen comme vous ne l’avez jamais couru !!.

Venez visiter, baskets aux pieds, Agen by night !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Boulevard de la République

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



5 and 10 kms night run in the city center of Agen.

Agen as you have never run before!

Come and visit Agen by night, with your trainers!

Carrera nocturna de 5 y 10 km en el centro de Agen.

¡Agen como nunca antes has corrido!

Venga a visitar Agen de noche, con las zapatillas puestas

Nachtlauf 5 und 10 km in der Innenstadt von Agen.

Agen, wie Sie es noch nie gelaufen sind!!!

Besuchen Sie, mit Turnschuhen an den Füßen, Agen by night!

