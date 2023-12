Cet évènement est passé Comptage Wetland international Boulevard de la République Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Somme Comptage Wetland international Boulevard de la République Abbeville, 15 janvier 2023, Abbeville. Abbeville Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-15 09:00:00

fin : 2024-01-15 12:00:00 . Faites de la science participative et venez compter les oiseaux d’eau ! Rendez-vous au Parc de la Bouvaque pour apprendre à chercher, écouter et identifier les différentes espèces d’oiseaux d’eau présentes en vallée de la Somme. 0 .

Boulevard de la République

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT DE LA BAIE DE SOMME Détails Catégories d’Évènement: ABBEVILLE, Somme Autres Code postal 80100 Lieu Boulevard de la République Adresse Boulevard de la République Ville Abbeville Departement Somme Lieu Ville Boulevard de la République Abbeville Latitude 50.11228 Longitude 1.8333 latitude longitude 50.11228;1.8333

Boulevard de la République Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/