See Surf fait découvrir le surf aux non-voyants lors du Lacanau Pro (sur inscription) Boulevard de la Plage Lacanau, 18 août 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

See surf organise une journée de sensibilisation au handicap visuel et au surf lors du Caraibois Lacanau Pro le vendredi 18 août.

A cette occasion, nous vous proposerons une démonstration et une animation pour sensibiliser le public à la déficience visuelle et au surf en mode « non-voyant ».

Nous réaliserons une démonstration avec plusieurs déficients visuels ou « see surfeurs ». Ils sont tous en situation de handicap visuel, avec chacun d’entre eux avec un niveau différent de pratique du surf, débutant, intermédiaire et confirmé.

Certains d’entre eux ont déjà participé à quelques compétitions Handisurf. Ils seront accompagnés et encadrés par des bénévoles de SEE SURF. Ces quelques passionnés auront pour objectif de vous montrer que l’on peut dépasser son handicap et pratiquer le surf..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 17:00:00. .

Boulevard de la Plage

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See surf is organizing a day to raise awareness of visual impairment and surfing at the Caraibois Lacanau Pro on Friday August 18.

On this occasion, we’ll be putting on a demonstration and animation to raise public awareness of the visually impaired and surfing in « blind » mode.

We’ll be demonstrating with several visually impaired « see surfers ». They are all visually impaired, and each has a different level of surfing experience: beginner, intermediate and advanced.

Some of them have already taken part in a few Handisurf competitions. They will be accompanied and coached by SEE SURF volunteers. The aim of these enthusiasts is to show you that you can overcome your handicap and enjoy surfing.

See surf organiza una jornada de sensibilización sobre la discapacidad visual y el surf en el Caraibois Lacanau Pro, el viernes 18 de agosto.

Con este motivo, organizaremos una demostración y un evento para sensibilizar al público sobre las personas con discapacidad visual y el surf en modo « ciego ».

Organizaremos una demostración con varios surfistas deficientes visuales o « see surfers ». Todos ellos son discapacitados visuales, cada uno con un nivel diferente de experiencia en el surf: principiante, intermedio y avanzado.

Algunos de ellos ya han participado en algunas competiciones de Handisurf. Estarán acompañados y entrenados por voluntarios de SEE SURF. El objetivo de estos entusiastas es demostrar que es posible superar una discapacidad y seguir disfrutando del surf.

See surf organisiert während des Caraibois Lacanau Pro am Freitag, den 18. August, einen Tag zur Sensibilisierung für Sehbehinderung und Surfen.

Bei dieser Gelegenheit werden wir eine Demonstration und eine Animation anbieten, um das Publikum für Sehbehinderungen und das Surfen im « Blindenmodus » zu sensibilisieren.

Wir werden eine Demonstration mit mehreren Sehbehinderten oder « Seesurfern » durchführen. Sie sind alle sehbehindert, wobei jeder von ihnen ein anderes Niveau des Surfens hat: Anfänger, Fortgeschrittene und Könner.

Einige von ihnen haben bereits an einigen Handisurf-Wettbewerben teilgenommen. Sie werden von Freiwilligen von SEE SURF begleitet und betreut. Diese begeisterten Surfer wollen Ihnen zeigen, dass man seine Behinderung überwinden und trotzdem surfen kann.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Médoc Atlantique