Rip Curl Gromsearch Boulevard de la Plage Lacanau, 1 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Créé à Torquay, en Australie, en 1999, le Rip Curl GromSearch est une compétition exclusivement réservée aux jeunes surfeurs, garçons et filles, âgés de moins de 16 ans, qui possède un caractère unique. Elle se déroule simultanément dans plusieurs régions du monde : Brésil, Australie, Indonésie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Europe, pour aboutir à une finale internationale qui se déroule traditionnellement « quelque part » au printemps.

Le Rip Curl GromSearch est un véritable vivier de jeunes talents, qui a révélé de futurs champions du monde tels que Stephanie Gilmore (7 fois championne du monde et actuelle n°1 mondiale du surf féminin), le prodige brésilien et champion du monde WSL 2014 & 2018 Gabriel Medina, et bien d’autres encore.

Le Rip Curl Gromsearch est de retour en Europe ! Pour l’édition 2023, les Groms français, anglais, espagnols et portugais passeront par.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-03 . .

Boulevard de la Plage Lacanau Surf Club

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Created in Torquay, Australia, in 1999, the Rip Curl GromSearch is a unique competition reserved exclusively for young surfers, boys and girls, under the age of 16. It takes place simultaneously in Brazil, Australia, Indonesia, South Africa, New Zealand, the United States and Europe, culminating in an international final that traditionally takes place « somewhere » in the spring.

The Rip Curl GromSearch is a veritable breeding ground for young talent, which has revealed future world champions such as Stephanie Gilmore (7-time world champion and current world no. 1 in women’s surfing), Brazilian prodigy and 2014 & 2018 WSL world champion Gabriel Medina, and many others.

The Rip Curl Gromsearch is back in Europe! For the 2023 edition, the French, English, Spanish and Portuguese Groms will pass through

Creado en Torquay, Australia, en 1999, el Rip Curl GromSearch es una competición única reservada exclusivamente a jóvenes surfistas, chicos y chicas, menores de 16 años. Se celebra simultáneamente en varias regiones del mundo: Brasil, Australia, Indonesia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa, y culmina en una final internacional que tradicionalmente tiene lugar « en algún lugar » de la primavera.

El Rip Curl GromSearch es un auténtico vivero de jóvenes talentos, del que han salido futuras campeonas del mundo como Stephanie Gilmore (7 veces campeona del mundo y actual número 1 del mundo de surf femenino), el prodigio brasileño y campeón del mundo de la WSL en 2014 y 2018 Gabriel Medina, y muchos otros.

¡El Rip Curl Gromsearch vuelve a Europa! Para la edición de 2023, los Groms franceses, ingleses, españoles y portugueses pasarán por

Der Rip Curl GromSearch wurde 1999 in Torquay, Australien, ins Leben gerufen und ist ein einzigartiger Wettbewerb ausschließlich für junge Surfer, Jungen und Mädchen, unter 16 Jahren. Er findet gleichzeitig in verschiedenen Regionen der Welt statt: Brasilien, Australien, Indonesien, Südafrika, Neuseeland, USA und Europa, und endet in einem internationalen Finale, das traditionell « irgendwo » im Frühjahr stattfindet.

Der Rip Curl GromSearch ist eine wahre Talentschmiede, die zukünftige Weltmeister wie Stephanie Gilmore (7-fache Weltmeisterin und aktuelle Nr. 1 der Welt im Frauensurfen), das brasilianische Wunderkind und WSL-Weltmeister 2014 & 2018 Gabriel Medina und viele andere hervorgebracht hat.

Der Rip Curl Gromsearch ist zurück in Europa! Für die Ausgabe 2023 werden die französischen, englischen, spanischen und portugiesischen Groms durch

