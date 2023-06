Semaine du beach hand Boulevard de la Plage Lacanau, 10 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

ℹ️ Entrée Libre

Buvette & Restauration sur place

Site du LBHX – Maison de la Glisse – Lacanau Océan Samedi 10 juin: Intercomités 2008 de 14h à 18h

Dimanche 11 juin: Intercomités 2008 de 9h à 18h

Lundi 12 juin: Championnats de France universitaire de 10h à 18h

Apéros Canaulais à 19h

Mardi 13 juin: Championnats de France universitaire de 10h à 18h

Mercredi 14 juin: Tournoi UNSS de 10h à 16h

Jeudi 15 juin: Tournois scolaires CM2-6ème de 10h à 16h

Tournoi des partenaires à 18h

Vendredi 16 juin : Beach handball adapté de 9h à 16h.

Boulevard de la Plage Maison de la glisse

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



?? Free Entry

? Refreshments & Catering on site

lBHX site – Maison de la Glisse – Lacanau Océan Saturday, June 10: Intercomités 2008 from 14h to 18h

Sunday June 11: Intercomités 2008 from 9am to 6pm

Monday June 12: French University Championships from 10am to 6pm

Apéros Canaulais at 7pm

Tuesday June 13: French University Championships from 10am to 6pm

Wednesday June 14: UNSS Tournament from 10am to 4pm

Thursday June 15: CM2-6ème school tournaments from 10am to 4pm

Partners’ tournament at 6pm

Friday June 16: Adapted beach handball from 9am to 4pm

?? Entrada gratuita

? Refrescos y catering in situ

lBHX site – Maison de la Glisse – Lacanau Océan Sábado 10 de junio: Intercomités 2008 de 14h a 18h

Domingo 11 de junio: Intercomités 2008 de 9h a 18h

Lunes 12 de junio: Campeonatos de Francia Universitarios de 10.00 a 18.00 horas

Apéros Canaulais a las 19:00 horas

Martes 13 de junio: Campeonatos de Francia Universitarios de 10.00 a 18.00 horas

Miércoles 14 de junio: Torneo de la UNSS de 10.00 a 16.00 horas

Jueves 15 de junio: Torneos escolares CM2-6ème de 10.00 a 16.00 horas

Torneo de socios a las 18.00 h

Viernes 16 de junio: Balonmano playa adaptado de 9.00 a 16.00 horas

?? Freier Eintritt

? Getränke und Essen vor Ort

website des LBHX – Maison de la Glisse – Lacanau Océan Samstag, 10. Juni: Intercomités 2008 von 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 11. Juni: Intercomités 2008 von 9 bis 18 Uhr

Montag, 12. Juni: Französische Hochschulmeisterschaften von 10 bis 18 Uhr

Apéros Canaulais um 19 Uhr

Dienstag, 13. Juni: Französische Hochschulmeisterschaften von 10:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 14. Juni: UNSS-Turnier von 10:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag, 15. Juni: Schulturniere der Klassen 5-6 von 10 bis 16 Uhr

Partnerturnier um 18 Uhr

Freitag, 16. Juni: Beachhandball für Kinder von 9 bis 16 Uhr

