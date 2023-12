Concert de la Befana Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains, 27 janvier 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

France Italie Aquitaine vous propose un concert avec le Choeur de la Presqu’ile et de l’O.A.P de Haute Gironde pour fêter le Père Noël italien!

Entrée 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie sur place à partir de 19h30..

EUR.

Boulevard de la Plage Eglise Saint Eloi

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



