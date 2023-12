Concert de chants de Noël Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Des chants de Noël interprétées de la Chorale Intermittence placée sous la direction de Ardi Kocibelli..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Boulevard de la Plage Eglise Saint Eloi

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas carols from the Intermittence Choir, directed by Ardi Kocibelli.

Villancicos cantados por el coro Intermittence bajo la dirección de Ardi Kocibelli.

Weihnachtslieder des Chors Intermittence unter der Leitung von Ardi Kocibelli.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Andernos-les-Bains