La Médiathèque en plein air ! Boulevard de la Plage, 27 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

A côté de l’Eglise Saint Eloi.

10h : Venez retrouver les bibliothécaires pour des moments de lectures ou de jeux de société. → Tout public. Accès gratuit

11h : Le fou du Bassin. Fils du Bassin, Jean-Christophe Charnay chante et raconte son Bassin à travers ses histoires émouvantes ou drôles entre l’église Saint-Eloi, le Port ostréicole, l’Île aux Oiseaux et l’océan.

Tout public. Accès gratuit. (si météo défavorable, à la Médiathèque).

Boulevard de la Plage à côté de l’église St Eloi

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Next to Saint Eloi Church.

10 a.m.: Join the librarians for readings and board games? Open to all. Free access

11am: Le fou du Bassin. Son of the Basin, Jean-Christophe Charnay sings and tells stories about his Basin, from the Church of Saint-Eloi to the oyster port, the Île aux Oiseaux and the ocean.

Open to all. Free admission. (in case of bad weather, at the Médiathèque)

Junto a la iglesia de San Eloy.

10.00 h: Únete a los bibliotecarios para leer o jugar a juegos de mesa Abierto a todos. Acceso gratuito

11.00 h: Le fou du Bassin. Hijo de la Cuenca, Jean-Christophe Charnay canta y cuenta su Cuenca a través de sus historias conmovedoras o divertidas entre la iglesia de Saint-Eloi, el puerto ostrícola, la Île aux Oiseaux y el océano.

Para todos los públicos. Entrada gratuita. (si hace mal tiempo, en la Médiathèque)

Neben der Kirche Saint Eloi.

10 Uhr: Treffen Sie die Bibliothekarinnen für Lesestunden oder Gesellschaftsspiele. ? Für alle Altersgruppen. Zugang kostenlos

11 Uhr: Der Narr des Beckens. Jean-Christophe Charnay, Sohn des Beckens, singt und erzählt von seinem Becken in seinen rührenden oder lustigen Geschichten zwischen der Kirche Saint-Eloi, dem Austernhafen, der Vogelinsel und dem Ozean.

Für jedes Publikum geeignet. Der Zugang ist kostenlos. (bei schlechtem Wetter in der Mediathek)

