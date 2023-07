Exposition et démonstration d’artistes girondins Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains, 4 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Face au Bassin, devant l’église Saint Eloi, une vingtaine d’artistes exposent et créent leurs peintures et sculptures devant le public, le 1er dimanche de chaque mois..

2023-06-04 fin : 2023-06-04 . .

Boulevard de la Plage Parvis Eglise St Eloi

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In front of the Basin, in front of the Saint Eloi church, about twenty artists expose and create their paintings and sculptures in front of the public, the first Sunday of each month.

Frente al Bassin, delante de la iglesia de Saint Eloi, una veintena de artistas exponen y crean sus pinturas y esculturas ante el público, el primer domingo de cada mes.

Gegenüber dem Bassin, vor der Kirche Saint Eloi, stellen etwa 20 Künstler an jedem ersten Sonntag im Monat ihre Bilder und Skulpturen aus und gestalten sie vor den Augen der Öffentlichkeit.

