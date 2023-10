Concert Choeurs et Instruments Boulevard de la Paix Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Concert Choeurs et Instruments Boulevard de la Paix Pau, 22 octobre 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques Choeurs Tem’Pau et Espace à Chanter. Direction : Christian Lanoue.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Boulevard de la Paix Eglise St Jean Baptiste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tem’Pau and Espace à Chanter choirs. Conductor: Christian Lanoue Coros Tem’Pau y Espace à Chanter. Dirección: Christian Lanoue Choeurs Tem’Pau und Espace à Chanter. Leitung: Christian Lanoue Mise à jour le 2023-10-13 par OT Pau Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Boulevard de la Paix Adresse Boulevard de la Paix Eglise St Jean Baptiste Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Boulevard de la Paix Pau latitude longitude 43.3191017;-0.3461078

Boulevard de la Paix Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/