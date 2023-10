COLLECTE ET SENSIBILISATION MENSUELLE AUX DECHETS MARINS Boulevard de la Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île, 21 octobre 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Nouvelle matinée de mobilisation sur la Réserve Naturelle Nationale de la Belle Henriette autour de la collecte de déchets. Entre amis ou en famille, venez partager un bon moment et découvrir la Réserve..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

Boulevard de la Mer Parking du casino

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



New morning of mobilization on the National Nature Reserve of Belle Henriette around the collection of waste. With friends or family, come and share a good time and discover the Reserve.

Nueva mañana de movilización en la Reserva Natural Nacional de la Belle Henriette en torno a la recogida de residuos. Con amigos o en familia, venga a compartir un buen rato y a descubrir la Reserva.

Ein weiterer Morgen der Mobilisierung im Naturschutzgebiet Belle Henriette rund um das Sammeln von Müll. Kommen Sie mit Freunden oder der Familie, um einen schönen Moment zu verbringen und das Reservat zu entdecken.

