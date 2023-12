Animation « Pavillon Bleu » – Que se passe-t-il sur les dunes de Sokoburu au printemps? Boulevard de la Mer Hendaye, 10 juillet 2024, Hendaye.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 09:30:00

fin : 2024-07-10 12:00:00

La baie de Txingudi recèle des nombreux habitats naturels rares, fragiles et protégés.

Parmi ceux-là, les dunes de Sokoburu en sont un exemple tout à fait précieux.

La commune d’Hendaye agit depuis plusieurs années pour conserver cet habitat fragile en mettant en place des mesures de gestion visant à concilier protection de patrimoine naturel et fréquentation publique.

A l’occasion de la Fête de la Nature, suivez nos chargés de mission sur les sentiers aménagés le long de ce site naturel préservé qui reprend vie au fil des années.

A chaque saison, vous observez l’évolution de la végétation dunaire et de la faune qui y vit. A partir du mois de mai, la dune est une mosaïque de couleurs car les floraisons explosent. Fragile, elle abrite une flore unique.

On vous apprend à reconnaître et à respecter ces espères rares et menacées.

Amenez vos appareils !

Sur inscription obligatoire..

Boulevard de la Mer Dunes de Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Hendaye Tourisme & Commerce