Sortie nature : La vie des dunes de Sokoburu en hiver ? Boulevard de la Mer Hendaye, 28 février 2024, Hendaye.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

La baie de Txingudi recèle des nombreux habitats naturels rares, fragiles et protégés.

Parmi ceux-là, les dunes de Sokoburu en sont un exemple tout à fait précieux.

La commune d’Hendaye agit depuis plusieurs années pour conserver cet habitat fragile en mettant en place des mesures de gestion visant à concilier protection de patrimoine naturel et fréquentation publique.

Suivez nos chargés de mission CPIE sur les sentiers aménagés le long de ce site naturel préservé qui reprend vie au fil des années.

A chaque saison, vous observez l’évolution de la végétation dunaire et de la faune qui y vit.

Dès le mois de février, quand le soleil vient réchauffer le sol, on voit de nombreux petits trous dans le sable.

La nouvelle génération des petites abeilles solitaires, les colletes inoffensives et indispensables à la pollinisation, est là.

Sur inscription..

Sur inscription.

Boulevard de la Mer Dunes de Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



