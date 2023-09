Championnats de France de Beach Ultimate Frisbee Boulevard de la Mer Hendaye, 1 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Championnats de France de Beach Ultimate N3 (catégorie Open).

Les DUF seront à la fois compétiteurs et organisateurs de cet événement et auront le plaisir d’accueillir une quinzaine d’équipes de toute la France sur la Plage de Sokoburu (en face de la thalasso)..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 16:00:00. .

Boulevard de la Mer Plage Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



French Championships of Beach Ultimate N3 (Open category).

The DUF will be both competitors and organizers of this event and will have the pleasure to welcome about fifteen teams from all over France on the beach of Sokoburu (in front of the thalasso).

Campeonatos de Francia N3 Beach Ultimate (categoría Open).

Los DUF, a la vez competidores y organizadores de este evento, tendrán el placer de recibir en la playa de Sokoburu (frente a la talasoterapia) a una quincena de equipos procedentes de toda Francia.

Französische Meisterschaften im Beach Ultimate N3 (Open-Kategorie).

Die DUF werden sowohl Wettkämpfer als auch Organisatoren dieser Veranstaltung sein und haben das Vergnügen, etwa 15 Teams aus ganz Frankreich am Strand von Sokoburu (gegenüber der Thalasso-Klinik) begrüßen zu dürfen.

