Playa Tour UFOLEP Boulevard de la Mer Hendaye, 13 juillet 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Journée sportive et éducative ouverte à tous, comportant des ateliers sportifs et thématiques (santé, environnement, addictions).

Le Playa Tour est un engagement fort entre associations et municipalités pour lutter contre les inégalités d’accès à la pratique sportive. Une réaffirmation du droit aux loisirs pour toutes et tous qui prend tout son sens en période estivale !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 17:00:00. .

Boulevard de la Mer Plage Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sports and educational day open to all, with sports and themed workshops (health, environment, addictions).

The Playa Tour is a strong commitment between associations and municipalities to combat inequalities in access to sporting activities. It’s a reaffirmation of the right to leisure activities for all, which makes perfect sense during the summer months!

Una jornada deportiva y educativa abierta a todos, con deportes y talleres temáticos (salud, medio ambiente, adicciones).

El Playa Tour es un firme compromiso de las asociaciones y las autoridades locales para luchar contra las desigualdades en el acceso al deporte. Es una reafirmación del derecho a las actividades de ocio para todos, ¡que tiene todo el sentido durante los meses de verano!

Ein für alle offener Sport- und Bildungstag mit sportlichen und thematischen Workshops (Gesundheit, Umwelt, Sucht).

Die Playa Tour ist ein starkes Engagement von Verbänden und Gemeinden, um gegen die Ungleichheiten beim Zugang zu sportlicher Betätigung anzukämpfen. Eine Bekräftigung des Rechts auf Freizeit für alle, die in den Sommermonaten besonders wichtig ist!

Mise à jour le 2023-06-28 par Hendaye Tourisme & Commerce