Saint Valentin : une journée en compagnie de Claude Lelouch Boulevard de la mer Deauville, samedi 10 février 2024.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10

« Un homme et une femme » pour célébrer la fête de l’amour, quoi de mieux ?

Claude Lelouch donne rendez-vous aux amoureux sur Les Planches – qui fêtent cette année leur 100ème anniversaire – là où il a tourné en 1965 son film mythique, Palme d’Or à Cannes en 1966 et deux fois oscarisé à Hollywood.

En parallèle de la tournée symphonique qui couronne une carrière de plus de 50 films, Claude Lelouch revient à Deauville sur le lieu de tournage de son film mythique le matin, suivi d’une rencontre dans la chapelle des Franciscaines l’après-midi. La rencontre sera suivie d’une dédicace de son coffret d’anthologie retraçant ses 60 ans de carrière.

Rendez-vous à 11h Place Claude Lelouch et à 15h dans la Chapelle des Franciscaines.

« Un homme et une femme » pour célébrer la fête de l’amour, quoi de mieux ?

Claude Lelouch donne rendez-vous aux amoureux sur Les Planches – qui fêtent cette année leur 100ème anniversaire – là où il a tourné en 1965 son film mythique, Palme d’Or à Cannes en 1966 et deux fois oscarisé à Hollywood.

En parallèle de la tournée symphonique qui couronne une carrière de plus de 50 films, Claude Lelouch revient à Deauville sur le lieu de tournage de son film mythique le matin, suivi d’une rencontre dans la chapelle des Franciscaines l’après-midi. La rencontre sera suivie d’une dédicace de son coffret d’anthologie retraçant ses 60 ans de carrière.

Rendez-vous à 11h Place Claude Lelouch et à 15h dans la Chapelle des Franciscaines.

.

Boulevard de la mer Place Claude Lelouch

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT SPL Deauville