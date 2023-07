Festival de Bouche à Oreille – édition 2023 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 26 juillet 2023, Parthenay.

Festival des nouvelles musiques traditionnelles. Depuis plus de trente ans, ce festival est un rendez-vous unique pour tous les amateurs de musiques et de danses traditionnelles d’aujourd’hui et pour tous les mélomanes curieux de musiques ouvertes sur le monde. Une programmation riche de découvertes, de fantaisies et des propos artistiques à la fois ancrés dans la tradition et novateurs..

Boulevard de la Meilleraye Centre ville

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival of new traditional music. For over thirty years, this festival has been a unique rendez-vous for all fans of today’s traditional music and dance, and for all music lovers curious about music that’s open to the world. A rich program of discoveries and fantasies, and artistic proposals that are both rooted in tradition and innovative.

Festival de nuevas músicas tradicionales. Desde hace más de treinta años, este festival es un punto de encuentro único para los aficionados a la música y la danza tradicionales de hoy, y para los melómanos curiosos por las músicas abiertas al mundo. El programa está lleno de descubrimientos y fantasías, con ideas artísticas a la vez arraigadas en la tradición e innovadoras.

Festival der neuen traditionellen Musik. Seit über dreißig Jahren ist dieses Festival ein einzigartiger Treffpunkt für alle Liebhaber der traditionellen Musik und des traditionellen Tanzes von heute und für alle Musikliebhaber, die neugierig auf weltoffene Musik sind. Das Programm ist reich an Entdeckungen, Fantasien und künstlerischen Ansätzen, die sowohl in der Tradition verwurzelt als auch innovativ sind.

