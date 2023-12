Plongée, contre-plongée, les sous-marins dans l’objectif – Exposition Boulevard de la Marine Brest, 16 juin 2023, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-16

fin : 2024-03-03

.

L’exposition explore les différentes facettes du sous-marin à travers une sélection de photographies issues principalement des archives de l’ECPAD et un aperçu des travaux de deux photographes brestois invités pour l’occasion. L’exposition suit un parcours chronologique retraçant l’évolution des submersibles de la Première Guerre mondiale à nos jours, puis aborde l’aspect plus prosaïque mais tout aussi essentiel de la vie à bord, et enfin se termine en traitant du lien armée-nation.

Le public découvre plus de cinquante photographies ainsi que trois programmes audiovisuels composés d’archives, dont un témoignage exceptionnel sur le tournage du film Le Chant du loup d’Antonin Baudry.

Le sous-marin est une prouesse technique fascinante. Aussi discret que redoutable, il occupe une place à part dans l’imaginaire collectif, notamment grâce au cinéma. Symbole de la maîtrise des mers, monstre de technologie, le sous-marin inspire la fiction : du roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, aux films Das Boot de Wolfgang Petersen ou plus récemment Le Chant du loup d’Antonin Baudry.

Ce navire submersible est un objet complexe, hors échelle mais intensément photogénique. Aussi, intégré aux équipements de la Marine nationale depuis 1915, il est régulièrement saisi par les photographes et caméramans de la Défense et devient l’un des vecteurs privilégiés du lien armée- nation.

Une exposition ancrée sur le territoire

Véritable mémoire de l’arsenal, le musée national de la Marine témoigne de l’exceptionnelle activité du port de Brest depuis 400 ans. Au sein du parcours permanent, un espace est spécifiquement dédié à la Marine d’aujourd’hui et notamment aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) dont l’Île Longue, dans la rade de Brest, est le port d’attache. L’exposition propose ainsi un focus sur le démantèlement de ces navires exceptionnels. L’exposition conçue en partenariat avec l’ECPAD prolonge ce parcours en portant le témoignage des sous-marins, combattants de l’ombre, et de la vie de leurs équipages.

Genèse de l’exposition

En 2018, à la suite d’une proposition de l’Association des Villes Marraines des forces armées (AVMfa), le conseil départemental du Loir-et-Cher est devenu parrain du sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) Le Terrible.

Dans ce cadre est née l’idée de la présente exposition, conçue par les services de l’ECPAD, et présentée à l’occasion de la 23e édition des Rendez-vous de l’histoire de Blois du 29 septembre au 29 octobre 2020.

La reprise de cette exposition sur le site toulonnais du musée national de la Marine du 24 juin au 31 décembre 2021, puis sur son site brestois du 16 juin 2023 au 3 mars 2024, marque la poursuite d’un partenariat au long cours entre les deux institutions.

Commissariat

Lucie Moriceau-Chastagner, ancienne cheffe du département de la médiation et des publics, ECPAD, aujourd’hui responsable de la collection de photographies, musée de l’Armée

Manon Jeanteur, chargée de projets culturels, ECPAD

En partenariat avec l’ECPAD

Horaires d’ouverture :

Avril-septembre : 10h-18h30 tous les jours

Octobre-mars : 13h30-18h30 tous les jours sauf le mardi (hors vacances scolaires)

Billets en vente à l’Office de Tourisme de Brest Métropole.

.

Boulevard de la Marine Château de Brest

Brest 29200 Finistère Bretagne



